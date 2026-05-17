18 Мая 2026
"Касымпаша" обыграл "Галатасарай" в матче Суперлиги - ВИДЕО

17 Мая 2026 23:44
"Касымпаша" победил "Галатасарай" со счетом 1:0 в матче последнего тура Суперлиги.

Единственный гол хозяева забили в первом тайме - на 27-й минуте отличился нападающий Адриан Бенедычак.

В параллельном матче "Фенербахче" и "Эюпспор" выдали результативную ничью - 3:3.

В составе хозяев отличились Фред и Керем Актюркоглу. У гостей забили Матеуш Ленговский, М. Алтунбаш и Т. Улван.

В других матчах тура "Кайсериспор" одолел "Коньяспор" - 2:1, "Трабзонспор" проиграл "Генчлербирлиги" - 0:3, "Антальяспор" победил "Коджаэлиспор" - 1:0

