"Аякс" не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов

"Аякс" пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Команда во второй раз за три сезона финишировала на пятом месте в чемпионате Нидерландов и осталась без ЛЧ, сообщает İdman.Biz.

В последнем туре Эредивизи "Аяксу" нужна была только победа над "Херенвеном", чтобы сохранить хотя бы математические шансы на попадание в Лигу чемпионов. Однако команды сыграли вничью — 0:0.

До 2023 года клуб 23 раза подряд финишировал в топ-4 чемпионата страны. Теперь "Аякс" поборется в плей-офф за место в Лиге конференций-2026/27.

В Лиге чемпионов от Нидерландов в следующем сезоне выступят: "ПСВ", "Фейеноорд" (стартует сразу с общего этапа) и "НЕК" (начнет с квалификации).