"Марсель" определился с ценой на Гринвуда

Нападающий "Марселя" Мэйсон Гринвуд может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, французский клуб рассчитывает получить за английского форварда от 70 до 80 миллионов евро.

По информации источника, "Марсель" ожидает интереса к футболисту уже этим летом. При этом конкретных предложений от клубов английской Премьер-лиги пока нет.

Также отмечается, что сам Гринвуд не рассматривает вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии.

Напомним, форвард перешел в "Марсель" из "Манчестер Юнайтед" в 2024 году за 26 миллионов евро. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2029 года.

В нынешнем сезоне Гринвуд провел 44 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.