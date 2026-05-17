"Арсенал" может бесплатно подписать форварда "Ювентуса"

17 Мая 2026 15:32
Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, интерес к сербскому форварду проявляет лондонский "Арсенал".

По информации источника, "канониры" рассчитывают подписать 26-летнего футболиста бесплатно, поскольку его контракт с туринским клубом истекает в конце сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Влахович провел 17 матчей и забил пять голов.

Ранее сербский форвард неоднократно связывался с возможным переходом в клубы английской Премьер-лиги.

