"Арсенал" может бесплатно подписать форварда "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, интерес к сербскому форварду проявляет лондонский "Арсенал".

По информации источника, "канониры" рассчитывают подписать 26-летнего футболиста бесплатно, поскольку его контракт с туринским клубом истекает в конце сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Влахович провел 17 матчей и забил пять голов.

Ранее сербский форвард неоднократно связывался с возможным переходом в клубы английской Премьер-лиги.