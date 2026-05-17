"Барселона" нацелилась на форварда "Вильярреала"

Футбольный клуб "Барселона" проявляет интерес к нападающему "Вильярреала" Альберто Молейро.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, каталонский клуб внимательно следит за прогрессом 22-летнего футболиста и поддерживает контакты с его окружением.

По информации источника, в "Барселоне" положительно оценивают развитие игрока и рассматривают возможность его подписания.

Отмечается, что в контракте Молейро прописаны отступные в размере 50 миллионов евро. При этом "Вильярреал" обязан начать переговоры по трансферу в случае официального интереса со стороны каталонцев.

Сообщается также, что сам футболист мечтает выступать за "Барселону".

В нынешнем сезоне Молейро провел 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Вильярреалом" действует до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.