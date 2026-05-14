14 Мая 2026
RU

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2026 17:06
48
Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Нападающий "Сантоса" Неймар войдет в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти решил включить 34-летнего форварда в состав команды на мундиаль.

Окончательная заявка Бразилии должна быть объявлена 18 мая. Ранее Globo сообщал, что Неймар попал в расширенный список из 55 футболистов, однако это еще не гарантировало ему место в финальной заявке.

Анчелотти подчеркнул, что ключевым фактором остается физическое состояние игрока.

"Талант Неймара никогда не ставился под сомнение. Все зависит от его формы и готовности на поле", - заявил итальянский специалист.

Отметим, что Неймар не выступал за сборную Бразилии с осени 2023 года.

На групповом этапе чемпионата мира бразильцы сыграют против Марокко, Гаити и Шотландии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Арне Слот прояснил свое будущее в "Ливерпуле"
18:36
Мировой футбол

Арне Слот прояснил свое будущее в "Ливерпуле"

Нидерландский тренер привел команду к чемпионству в Англии в своем первом сезоне

"Галатасарай" готовит мегашоу с Дуа Липой за 15 миллионов
18:21
Мировой футбол

"Галатасарай" готовит мегашоу с Дуа Липой за 15 миллионов

Певица уже дала согласие на участие в мероприятии

Миятович призвал "Реал" продать Мбаппе или Винисиуса
16:36
Мировой футбол

Миятович призвал "Реал" продать Мбаппе или Винисиуса

Бывший директор мадридцев считает ошибкой сохранение обеих звезд

Новые квоты ФИФА: клубы могут обязать выпускать на поле воспитанников академии
16:21
Мировой футбол

Новые квоты ФИФА: клубы могут обязать выпускать на поле воспитанников академии - ФОТО

На заседании Совета ФИФА в Ванкувере участники единогласно поддержали запуск консультационного процесса по этому вопросу

Фанаты "Интера" сорвали матч теннисного "Мастерса" в Риме
14:43
Теннис

Фанаты "Интера" сорвали матч теннисного "Мастерса" в Риме - ВИДЕО

Дым после финала Кубка Италии остановил теннисный турнир

Нариман Ахундзаде не помог “Коламбус Крю” избежать третьего поражения подряд
13:58
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде не помог “Коламбус Крю” избежать третьего поражения подряд

Азербайджанский футболист вышел на поле в концовке встречи 13-го тура MLS, но не смог повлиять на результат игры

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона
12 Мая 00:44
Мировой футбол

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона

Лидер "Аль-Насра" сделал эмоциональное заявление перед игрой с "Аль-Хилялем"

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство
12 Мая 10:22
Мировой футбол

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство

Роналду поборется за титул в Эр-Рияде