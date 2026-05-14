Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Нападающий "Сантоса" Неймар войдет в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти решил включить 34-летнего форварда в состав команды на мундиаль.

Окончательная заявка Бразилии должна быть объявлена 18 мая. Ранее Globo сообщал, что Неймар попал в расширенный список из 55 футболистов, однако это еще не гарантировало ему место в финальной заявке.

Анчелотти подчеркнул, что ключевым фактором остается физическое состояние игрока.

"Талант Неймара никогда не ставился под сомнение. Все зависит от его формы и готовности на поле", - заявил итальянский специалист.

Отметим, что Неймар не выступал за сборную Бразилии с осени 2023 года.

На групповом этапе чемпионата мира бразильцы сыграют против Марокко, Гаити и Шотландии.