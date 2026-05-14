14 Мая 2026
RU

Арне Слот прояснил свое будущее в "Ливерпуле"

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2026 18:36
44
Арне Слот прояснил свое будущее в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот продолжит работу в английском клубе и в следующем футбольном сезоне.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал журналист Бен Джейкобс. По его информации, руководство "Ливерпуля" не планирует летом проводить отдельную оценку работы нидерландского специалиста и полностью доверяет тренеру.

Сам Слот также подтвердил, что уже вовлечен в подготовку команды к следующему сезону и участвует в трансферной кампании клуба.

"У меня есть все основания полагать, что в следующем сезоне я останусь главным тренером "Ливерпуля". Планы на новый сезон уже подготовлены. Между клубом и потенциальными новичками продолжаются переговоры, и я участвую в этом процессе", - заявил специалист.

Напомним, что Слот возглавил "Ливерпуль" в 2024 году. Уже в своем первом сезоне нидерландский тренер привел команду к чемпионству в Англии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В АПЛ объявили номинантов на награду лучшему тренеру
19:56
Мировой футбол

В АПЛ объявили номинантов на награду лучшему тренеру

Среди претендентов - Майкл Кэррик
"Реал" объявил о проведении президентских выборов
19:24
Мировой футбол

"Реал" объявил о проведении президентских выборов

Период выдвижения кандидатов открыт с 14 по 23 мая
"Галатасарай" готовит мегашоу с Дуа Липой за 15 миллионов
18:21
Мировой футбол

"Галатасарай" готовит мегашоу с Дуа Липой за 15 миллионов

Певица уже дала согласие на участие в мероприятии

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение
17:06
Мировой футбол

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Форвард "Сантоса" вернется в сборную Бразилии спустя почти три года

Миятович призвал "Реал" продать Мбаппе или Винисиуса
16:36
Мировой футбол

Миятович призвал "Реал" продать Мбаппе или Винисиуса

Бывший директор мадридцев считает ошибкой сохранение обеих звезд

Новые квоты ФИФА: клубы могут обязать выпускать на поле воспитанников академии
16:21
Мировой футбол

Новые квоты ФИФА: клубы могут обязать выпускать на поле воспитанников академии - ФОТО

На заседании Совета ФИФА в Ванкувере участники единогласно поддержали запуск консультационного процесса по этому вопросу

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона
12 Мая 00:44
Мировой футбол

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона

Лидер "Аль-Насра" сделал эмоциональное заявление перед игрой с "Аль-Хилялем"

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро