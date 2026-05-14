Арне Слот прояснил свое будущее в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот продолжит работу в английском клубе и в следующем футбольном сезоне.

Как сообщает İdman.Biz, об этом рассказал журналист Бен Джейкобс. По его информации, руководство "Ливерпуля" не планирует летом проводить отдельную оценку работы нидерландского специалиста и полностью доверяет тренеру.

Сам Слот также подтвердил, что уже вовлечен в подготовку команды к следующему сезону и участвует в трансферной кампании клуба.

"У меня есть все основания полагать, что в следующем сезоне я останусь главным тренером "Ливерпуля". Планы на новый сезон уже подготовлены. Между клубом и потенциальными новичками продолжаются переговоры, и я участвую в этом процессе", - заявил специалист.

Напомним, что Слот возглавил "Ливерпуль" в 2024 году. Уже в своем первом сезоне нидерландский тренер привел команду к чемпионству в Англии.