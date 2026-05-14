Нариман Ахундзаде не помог “Коламбус Крю” избежать третьего поражения подряд

Форвард сборной Азербайджана по футболу Нариман Ахундзаде не смог помочь своему клубу "Коламбус Крю" избежать поражения в очередном туре MLS.

Как передает İdman.Biz, в рамках 13-го тура команда Ахундзаде на выезде встречалась с "Нью-Йорк Ред Буллз" и уступила со счетом 2:3.

Азербайджанский футболист вышел на поле на 85-й минуте, когда окончательный счет матча уже был установлен, и не смог помочь своей команде избежать поражения.

Отметим, что это уже третье поражение подряд для "Коламбус Крю". В каждом из этих матчей Ахундзаде появлялся на поле в концовке, однако повлиять на исход встречи не сумел. Всего в активе Наримана шесть матчей в MLS без забитых голов и результативных передач.

После 13 туров "Коламбус Крю" имеет в активе 12 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции MLS.