14 Мая 2026
RU

Нариман Ахундзаде не помог “Коламбус Крю” избежать третьего поражения подряд

Азербайджанский футбол
Новости
14 Мая 2026 13:58
47
Нариман Ахундзаде не помог “Коламбус Крю” избежать третьего поражения подряд

Форвард сборной Азербайджана по футболу Нариман Ахундзаде не смог помочь своему клубу "Коламбус Крю" избежать поражения в очередном туре MLS.

Как передает İdman.Biz, в рамках 13-го тура команда Ахундзаде на выезде встречалась с "Нью-Йорк Ред Буллз" и уступила со счетом 2:3.

Азербайджанский футболист вышел на поле на 85-й минуте, когда окончательный счет матча уже был установлен, и не смог помочь своей команде избежать поражения.

Отметим, что это уже третье поражение подряд для "Коламбус Крю". В каждом из этих матчей Ахундзаде появлялся на поле в концовке, однако повлиять на исход встречи не сумел. Всего в активе Наримана шесть матчей в MLS без забитых голов и результативных передач.

После 13 туров "Коламбус Крю" имеет в активе 12 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции MLS.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Нефтчи" оригинально отреагировал на победу "Сабаха" в финале
02:00
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" оригинально отреагировал на победу "Сабаха" в финале - ФОТО

Бакинский клуб намекнул на возможный выход в еврокубки

Андре Сантос: "Сабах" показал потрясающую игру"
13 Мая 23:58
Азербайджанский футбол

Андре Сантос: "Сабах" показал потрясающую игру" - ВИДЕО

Бразильский защитник "Сабаха" прокомментировал победу в финале Кубка Азербайджана и свое будущее в клубе

"Сабах" наградили за победу в Кубке Азербайджана
13 Мая 23:48
Азербайджанский футбол

"Сабах" наградили за победу в Кубке Азербайджана - ФОТО

Бакинский клуб завершил сезон с двумя трофеями

Главный тренер "Сабаха": "Сезон получился для нас невероятным"
13 Мая 23:11
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Сабаха": "Сезон получился для нас невероятным"

Дамбраускас поблагодарил команду после победы в Кубке Азербайджана
Глава АФФА поздравил "Сабах" с победой в Кубке Азербайджана
13 Мая 22:57
Азербайджанский футбол

Глава АФФА поздравил "Сабах" с победой в Кубке Азербайджана

Ровшан Наджаф отметил характер и высокий уровень игры команды

Рашад Садыхов: "Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу конференций"
13 Мая 22:46
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Мы сделаем все возможное, чтобы выйти в Лигу конференций"

Тренер "Зиря" прокомментировал поражение в финале Кубка Азербайджана

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку
11 Мая 17:01
ММА

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

В бакинском турнире примут участие два представителя Азербайджана, один из них сразится в предварительном, другой в основном карде