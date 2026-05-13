Глава АФФА поздравил "Сабах" с победой в Кубке Азербайджана

Президент AФФА Ровшан Наджаф поздравил футбольный клуб "Сабах" с победой в Кубке Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, глава Ассоциации футбольных федераций Азербайджана направил поздравительное обращение руководству, тренерскому штабу, футболистам и болельщикам клуба.

"Поздравляю вас и многочисленных болельщиков с завоеванием Кубка Азербайджана по футболу от имени AФФА и лично от себя. В этом напряженном и интересном турнире проявленные вами самоотверженность, профессионализм и победный дух привели вас к заслуженному триумфу", - говорится в обращении.

Ровшан Наджаф также отметил, что успех стал результатом совместной работы всей структуры клуба и поддержки болельщиков. По его словам, "Сабах" достойно представит Азербайджан на международной арене.

Напомним, в финале Кубка Азербайджана "Сабах" обыграл "Зиря" со счетом 2:1 и оформил золотой дубль, ранее также досрочно выиграв Премьер-лигу страны.