АФФА провела семинар для футбольных врачей при поддержке УЕФА - ФОТО

АФФА провела семинар для футбольных врачей при поддержке УЕФА

АФФА провела семинар для футбольных врачей при поддержке УЕФА

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) при поддержке УЕФА организовала семинар для врачей национальных сборных, клубов Мисли Премьер-лиги и Первой лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, мероприятие под названием "Травмы в футболе и методы их лечения" прошло в административном здании ассоциации.

Руководителем семинара выступил главный врач сборных Азербайджана Вячеслав Хоменко. Также с докладами выступили врач молодежной сборной U21 Олджай Байрамов, врач сборной Азербайджана по футзалу Фуад Сафаров и врач женской национальной команды Лала Ибрагимова.

Основной целью семинара стало повышение квалификации медицинского персонала, работающего в клубах и сборных, а также знакомство специалистов с современными подходами к лечению футбольных травм в соответствии со стандартами УЕФА.

İdman.Biz
