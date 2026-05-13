АФФА провела семинар для футбольных врачей при поддержке УЕФА - ФОТО

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) при поддержке УЕФА организовала семинар для врачей национальных сборных, клубов Мисли Премьер-лиги и Первой лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, мероприятие под названием "Травмы в футболе и методы их лечения" прошло в административном здании ассоциации.

Руководителем семинара выступил главный врач сборных Азербайджана Вячеслав Хоменко. Также с докладами выступили врач молодежной сборной U21 Олджай Байрамов, врач сборной Азербайджана по футзалу Фуад Сафаров и врач женской национальной команды Лала Ибрагимова.

Основной целью семинара стало повышение квалификации медицинского персонала, работающего в клубах и сборных, а также знакомство специалистов с современными подходами к лечению футбольных травм в соответствии со стандартами УЕФА.