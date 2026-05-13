В Гяндже завершился школьный турнир по мини-футболу

В Гяндже завершился турнир по мини-футболу среди школьников, организованный АФФА совместно с Министерством науки и образования при поддержке УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, соревнование прошло в рамках проекта "Урок футбола в школах".

Главной целью турнира стали популяризация здорового образа жизни среди школьников, повышение интереса детей к спорту и дальнейшее развитие массового футбола.

Финальный этап соревнований состоялся на мини-футбольной площадке в Гяндже. В решающем матче команда средней школы №21 победила коллектив Гимназии иностранных языков и стала чемпионом турнира.

Победители были награждены кубком и золотыми медалями. Команды, занявшие второе и третье места, получили серебряные и бронзовые награды. Кроме того, лучшие игроки турнира были отмечены специальными призами в различных номинациях.

На церемонии награждения руководитель Департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмаилов подчеркнул важность проекта для развития футбола среди школьников и привлечения детей к спорту.

Отметим, что проект "Урок футбола в школах" реализуется при поддержке УЕФА в различных регионах Азербайджана. Его цель - вовлечь детей в спортивную активность и помочь развитию социальных навыков через футбол.