Рашад Садыхов: "Завтрашний матч может стать для нас последним шансом пробиться в еврокубки"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов провел пресс-конференцию в преддверии финального матча Bizon Кубка Азербайджана по футболу против "Сабаха", передает İdman.Biz.

"Завтра нас ждет очень важная игра. Считаю, что мы смогли хорошо подготовиться. Правда, хотелось бы, чтобы у нас было еще больше времени для подготовки. Завтра будет наш девятый матч в течение 40 дней. Каждый из них прошел для нас тяжело. Есть усталость и напряжение. Хотим провести одну из лучших игр сезона. Перед нами серьезный соперник. Сыграем с командой, которая показывает зрелищный футбол и обладает хорошими футболистами и тренерским составом. Постараемся сделать все, чтобы победить", — заявил Садыхов.

Говоря о сравнении двух команд и возможных преимуществах, наставник отметил: "У кого какие преимущества и недостатки — это показал сезон. Мы будем завтра думать не о недостатках и преимуществах по ходу сезона, а о победе. У нас есть цель и игровой план. Постараемся реализовать его дисциплинированно".

Также Садыхов ответил на вопрос о преимуществе опыта главного тренера "Сабаха" Валдаса Дамбраускаса, в активе которого семь трофеев: "В прошлые годы нам доводилось встречаться с фаворитами чемпионата. В этом сезоне мы снова играем против "Сабаха". Нам предстоит сразиться с действующим чемпионом уже в третий раз подряд. Это создает психологическое преимущество для соперника: они будут чувствовать себя увереннее. К тому же Валдас Дамбраускас — очень опытный тренер. Давление на нас будет выше, ведь нам есть что терять. Наш оппонент — чемпион, поэтому именно они будут находиться в более комфортном положении. Мы же постараемся обратить тот факт, что на кону стоит так много, в собственное преимущество и сыграть более агрессивно. Похоже, пробиться в еврокубки через чемпионат будет непросто. Возможно, завтрашний матч станет для нас последним шансом".