10 Мая 2026 09:30
8
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" примет "Карван-Евлах"

Сегодня в рамках 31-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся два матча.

Как сообщает İdman.Biz, в первой встрече дня "Туран Товуз" на городском стадионе Товуза примет "Карван-Евлах".

Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Главным арбитром встречи назначен Акпер Ахмедов.

Перед матчем "Туран Товуз" с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице и продолжает борьбу за призовые позиции. "Карван-Евлах", имеющий в активе 14 очков, располагается на последней строчке чемпионата.

За работу VAR будет отвечать Эльчин Масиев, ассистентом VAR назначен Намик Гусейнов.

