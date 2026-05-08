Валдас Дамбраускас: "У "Сабаха" нет времени на переживания"

Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас прокомментировал поражение от "Кяпаза" в 31-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу (0:1).

Как сообщает İdman.Biz, литовский специалист после матча поздравил соперника с важной победой и признал, что его команда не смогла реализовать свои моменты.

"Хочу поздравить "Кяпаз". Для них это был очень большой успех и очень важная победа. Сегодня не хочу говорить слишком много. В первом тайме именно мы больше доминировали и выглядели лучше. Только после угловых у нас было три-четыре голевых момента, но вратарь "Кяпаза" сыграл очень хорошо и не позволил нам забить. Во втором тайме мы провели определенные изменения. После этого наш игровой ритм заметно снизился. Затем мы допустили непонятную ошибку, и соперник сумел забить. После этого "Кяпаз" отошел к своим воротам. В атаке нам нужно было действовать терпеливее, но иногда мы спешили. Все это нужно забыть. Конечно, мы немного расстроены, потому что долгое время оставались непобежденными. Но времени на переживания нет. Нужно готовиться к предстоящему важному финалу", - заявил Дамбраускас.

Также тренер ответил на вопрос о том, повлияли ли мысли о финале Кубка на игру некоторых футболистов.

"Конечно, в определенной степени я согласен с этим мнением. Сегодня мы дали шанс футболистам, которые получают меньше игрового времени. В какой-то степени мы не хотели рисковать, потому что могли получить травмы. Но эти игроки тоже должны были показать свое качество и то, на что способны. В определенном смысле нам не удалось добиться того, чего мы хотели. Но я не могу жаловаться на их отношение и старание. Даже когда меняешь одного футболиста, динамика команды меняется. Представьте, когда меняешь пять-шесть игроков. Это непросто. Если бы сегодняшний состав провел вместе пять-шесть матчей подряд, вы бы увидели совсем другую картину. Завтра у нас будет восстановительная тренировка. Мы поработаем над моментами, которые нужно улучшить, и будем готовиться к матчу, который пройдет в среду", - подчеркнул наставник "Сабаха".