ФИФА сняла с "Нефтчи" запрет на трансферы

Трансферный запрет, ранее наложенный на "Нефтчи", официально снят.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az об этом заявил пресс-секретарь бакинского клуба Асеф Зейналлы.
По его словам, все процедуры, связанные со снятием санкций, уже завершены, а у клуба больше нет никаких долговых обязательств.
"Трансферный запрет уже снят. У нас не осталось никаких долговых обязательств", - отметил Зейналлы.
Напомним, ранее ФИФА наложила на "Нефтчи" трансферный бан. В клубе тогда объяснили ситуацию проблемой с оплатой, возникшей из-за технической задержки.