8 Мая 2026
RU

АФФА расширяет футбольное сотрудничество с Узбекистаном - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
8 Мая 2026 16:04
25
АФФА расширяет футбольное сотрудничество с Узбекистаном

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Федерация футбола Узбекистана договорились расширить сотрудничество по ряду ключевых направлений - от развития судейства до цифровых решений и детско-юношеского футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, азербайджанская делегация в рамках рабочего визита в Узбекистан провела серию встреч с местными специалистами и ознакомилась с футбольной инфраструктурой страны. В состав делегации вошли советник генерального секретаря АФФА Орхан Гасанов, председатель Судейского комитета Рагим Гасанов, руководитель Судейского департамента Бахруз Теймуров и глава Департамента информационных технологий и цифровизации Рагим Балакишиев.

Одной из ключевых встреч стала беседа с первым вице-президентом Федерации футбола Узбекистана Равшаном Ирматовым. Стороны обсудили расширение сотрудничества между футбольными структурами двух стран, обмен опытом и возможности совместной работы по различным направлениям.

Особое внимание было уделено развитию судейской системы, подготовке молодых арбитров и повышению их профессионального уровня. Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по вопросам цифровизации футбола, внедрения современных IT-решений, управления базами данных и развития детско-юношеского футбола.

По итогам переговоров стороны договорились активизировать взаимодействие и продолжить работу над совместными проектами. Этот диалог имеет и дополнительное значение, поскольку в 2027 году Азербайджан и Узбекистан примут чемпионат мира U20. На этом фоне сотрудничество между двумя футбольными структурами приобретает не только текущий, но и стратегический характер.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Асим Худиев о судейских ошибках: “Арбитры Азербайджана работают над собой” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
7 Мая 16:15
Азербайджанский футбол

Асим Худиев о судейских ошибках: “Арбитры Азербайджана работают над собой” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист рассказал, с чем связаны упущения в работе азербайджанских судей

Румынский тренер не исключил работу в Азербайджане
7 Мая 15:58
Азербайджанский футбол

Румынский тренер не исключил работу в Азербайджане

Мариус Шумудицэ заявил, что официального предложения пока не получал

Тренер первого обладателя Кубка Азербайджана вспомнил победу 1992 года
7 Мая 14:29
Азербайджанский футбол

Тренер первого обладателя Кубка Азербайджана вспомнил победу 1992 года - ВИДЕО

Магомедали Магомедов рассказал, как "Иншаатчы" взял трофей в военное время и почему та команда заслужила титул
В "Нефтчи" объяснили запрет от ФИФА на трансферы - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
7 Мая 10:25
Азербайджанский футбол

В "Нефтчи" объяснили запрет от ФИФА на трансферы - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В клубе заверили, что поводов для беспокойства нет

Мамедов обслужит игру "Карабаха", Гурбанов назначен на матч "Нефтчи"
7 Мая 02:15
Азербайджанский футбол

Мамедов обслужит игру "Карабаха", Гурбанов назначен на матч "Нефтчи"

Назначены арбитры матчей 31-го тура Мисли Премьер-лиги

ФИФА наложила трансферный бан на "Нефтчи"
7 Мая 01:54
Азербайджанский футбол

ФИФА наложила трансферный бан на "Нефтчи"

Бакинский клуб не сможет регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Мая 00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака