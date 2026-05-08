АФФА расширяет футбольное сотрудничество с Узбекистаном - ФОТО

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Федерация футбола Узбекистана договорились расширить сотрудничество по ряду ключевых направлений - от развития судейства до цифровых решений и детско-юношеского футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, азербайджанская делегация в рамках рабочего визита в Узбекистан провела серию встреч с местными специалистами и ознакомилась с футбольной инфраструктурой страны. В состав делегации вошли советник генерального секретаря АФФА Орхан Гасанов, председатель Судейского комитета Рагим Гасанов, руководитель Судейского департамента Бахруз Теймуров и глава Департамента информационных технологий и цифровизации Рагим Балакишиев.

Одной из ключевых встреч стала беседа с первым вице-президентом Федерации футбола Узбекистана Равшаном Ирматовым. Стороны обсудили расширение сотрудничества между футбольными структурами двух стран, обмен опытом и возможности совместной работы по различным направлениям.

Особое внимание было уделено развитию судейской системы, подготовке молодых арбитров и повышению их профессионального уровня. Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по вопросам цифровизации футбола, внедрения современных IT-решений, управления базами данных и развития детско-юношеского футбола.

По итогам переговоров стороны договорились активизировать взаимодействие и продолжить работу над совместными проектами. Этот диалог имеет и дополнительное значение, поскольку в 2027 году Азербайджан и Узбекистан примут чемпионат мира U20. На этом фоне сотрудничество между двумя футбольными структурами приобретает не только текущий, но и стратегический характер.