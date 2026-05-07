В "Нефтчи" объяснили трансферные баны ФИФА - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В футбольном клубе "Нефтчи" прокомментировали информацию о трансферном запрете со стороны ФИФА.

В пресс-службе бакинского клуба заявили İdman.Biz, что санкции носят технический характер и будут сняты в ближайшие дни.

"Когда задерживается трансферный платеж, система ФИФА автоматически вносит клуб в красный список и применяет запрет на трансферы. Это часто встречается в мировой практике. После выполнения обязательств ограничение снимается автоматически. С нашей стороны оплата уже выполнена. После подтверждения другой стороной трансферный бан будет снят максимум в течение 3-5 дней. У клуба нет долговых обязательств. Из-за технических причин произошла задержка по одному платежу, но этот вопрос уже решен. Болельщикам не стоит беспокоиться", - заявили в "Нефтчи".

Напомним, что накануне на официальном сайте ФИФА появилась информация о введении трансферного запрета в отношении "Нефтчи", турецкого "Антальяспора", египетского "Замалека", румынского "ЧФР Клуж" и ряда других клубов.