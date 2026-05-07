ФИФА наложила трансферный бан на "Нефтчи"

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" попал в обновленный список ФИФА с запретом на регистрацию новых игроков.

Как сообщает İdman.Biz, информация опубликована в официальном FIFA Registration Ban List.

Согласно данным ФИФА, трансферный бан для бакинского клуба вступил в силу 5 мая 2026 года и распространяется на мужскую команду.

Отмечается, что "Нефтчи", главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб, не сможет регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных периодов.

В настоящее время ФИФА не уточняет причины принятого решения в отношении "Нефтчи". Детали дела, а также возможные финансовые или дисциплинарные основания для наложения санкций пока остаются неизвестными.

В список ФИФА также вошли турецкий "Антальяспор", египетский "Замалек", румынский ЧФР Клуж и ряд других клубов.