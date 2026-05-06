Посол Литвы отметил вклад литовских тренеров в успехи "Сабаха"

6 Мая 2026 18:35
Посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс прокомментировал успехи литовских специалистов в азербайджанском спорте и признался, что регулярно посещает матчи местных команд.

"Я действительно горжусь тем, что литовские тренеры вносят вклад в важные спортивные достижения в Азербайджане и в развитие командных видов спорта в целом. Только в этом сезоне в футбольном и баскетбольном "Сабахе" работали семь литовских тренеров. Среди них олимпийский чемпион Римас Куртинайтис и Валдас Дамбраускас, побеждавший в чемпионатах нескольких европейских стран", - сказал Вашкелявичюс в интервью Азертадж.

Дипломат также отдельно выделил деятельность главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова.

"Мы видим возрождение командных видов спорта в Азербайджане. Здесь я хотел бы особо подчеркнуть действительно исключительную работу Гурбана Гурбанова, а также усилия национальных федераций по баскетболу, футболу, гимнастике и другим видам спорта", - подчеркнул дипломат.

Посол признался, что на протяжении сезона посещал матчи вместе с семьей и литовской общиной.

"Это было не только связано со спортом, но и с возможностью выстраивать связи и поддерживать азербайджанский спорт", - отметил он.

Кястутис Вашкелявичюс также напомнил, что сборные Азербайджана и Литвы сыграют в одной группе Лиги наций УЕФА.

"Я с нетерпением жду большого количества болельщиков на стадионе в Баку во время матчей в сентябре и октябре", - заявил посол Литвы.

