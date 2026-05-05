Матчи женской сборной Азербайджана U16 покажут на FIFA+ TV

5 Мая 2026 16:06
27
Матчи женской сборной Азербайджана U16 на турнире развития УЕФА в Баку будут транслироваться в прямом эфире на платформе FIFA+ TV.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), показ организован в рамках лицензионного соглашения между АФФА и ФИФА. В прямом эфире будут доступны все три матча нашей команды на турнире.

6 мая сборная Азербайджана сыграет с Литвой. Встреча начнется в 17:00. 8 мая команда встретится с Румынией, стартовый свисток также прозвучит в 17:00. Заключительный матч против Грузии состоится 11 мая и начнется в 12:00.

В АФФА отметили, что действующее лицензионное соглашение рассчитано до 1 сентября 2028 года. Оно охватывает отдельные матчи и видеоконтент соревнований, проводимых под эгидой ассоциации.

В этот пакет входят товарищеские матчи женской сборной Азербайджана и встречи Лиги наций, лиги младших возрастных групп под эгидой АФФА, Высшая лига девушек, а также документальные фильмы и видеоконтент по запросу.

İdman.Biz
