В Мингячевире 20-летний студент умер во время игры в футбол

5 Мая 2026 10:46
В Мингячевире 20-летний студент скончался во время игры в футбол.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на gencexeber.az, погибшим оказался житель Сумгайыта Гасан Магомед Абдулла оглу 2006 года рождения.

По предварительной информации, молодому человеку стало плохо на стадионе во время игры. Спасти его жизнь не удалось. Азербайджанские СМИ также пишут, что во время игры у него мог произойти приступ.

Гасан Абдулла учился на втором курсе инженерной специальности в Мингячевирском государственном университете.

Компетентные органы проводят расследование по факту смерти.

