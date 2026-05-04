4 Мая 2026
"Нефтчи" сыграет с "Карван-Евлахом" без ключевого игрока

4 Мая 2026 19:45
"Нефтчи" проведет матч 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Карван-Евлаха" с потерей в составе.

Как сообщает İdman.Biz, полузащитник Сесси Дальмейда не сможет принять участие в предстоящей встрече.

Причиной стало дисциплинарное наказание - футболист получил очередную желтую карточку в перенесенном матче 21-го тура против "Карабаха" (2:1).

Для Дальмейды это уже четвертый подобный случай в текущем сезоне, из-за чего он вынужден пропустить игру в Евлахе.

Отметим, что матч "Карван-Евлах" - "Нефтчи" состоится 5 мая.

İdman.Biz
