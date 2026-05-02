2 Мая 2026
2 Мая 2026 12:26
АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Английской премьер-лиге проходит 35-й тур, который может серьезно повлиять как на чемпионскую гонку, так и на борьбу за места в еврокубках.

Как передает İdman.Biz, "Арсенал" продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 73 очка.

Но "Манчестер Сити" отстает всего на три балла и имеет матч в запасе. Поэтому команда Микеля Артеты пока не может чувствовать себя спокойно: любая потеря очков снова откроет дорогу претенденту на титул. Ниже в таблице также сохраняется интрига: "Манчестер Юнайтед" идет третьим, а "Ливерпуль" и "Астон Вилла" имеют по 58 очков и продолжают борьбу за сохранение места в зоне Лиги чемпионов.

"Арсенал" - "Фулхэм"

Лондонское дерби станет для "Арсенала" проверкой на умение быстро переключаться. Команда Артеты на неделе сыграла вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, а теперь должна вернуться к внутренней гонке, где осечка может дорого стоить.

В первом круге "Арсенал" минимально победил "Фулхэм" на выезде - 1:0, тогда все решил гол Леандро Троссара. Сейчас у "канониров" есть кадровые вопросы: Кай Хаверц и Юрриен Тимбер остаются под вопросом, Микель Мерино близок к пропуску матча, зато Букайо Сака может вернуться в стартовый состав.

"Фулхэм" идет в середине таблицы, но еще сохраняет шансы включиться в борьбу за еврокубки. Команда Марку Силвы недавно обыграла "Астон Виллу" - 1:0, однако нестабильность в атаке остается проблемой.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"

Главный матч тура пройдет на "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" идет третьим и в случае победы сможет увеличить отрыв от "Ливерпуля" до шести очков. Для команды это шанс укрепиться на третьем месте и фактически застолбить за собо место в Лиге чемпионов.

В первом матче сезона "МЮ" победил "Ливерпуль" на "Энфилде" - 2:1. Тогда отличились Брайан Мбеумо и Гарри Магуайр, а у мерсисайдцев гол забил Коди Гакпо. Перед новой встречей у хозяев хорошее настроение после победы в прошлом туре над “Брентфордом” (2:1).

У "Ливерпуля" ситуация сложнее. Команда идет четвертой и сталкивается с кадровыми проблемами. Важным фактором остается состояние лидеров атаки, что делает выезд в Манчестер еще более сложным.

"Эвертон" - "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" сыграет свой матч позже конкурентов, поэтому к этому времени уже будет понимать, насколько усилилось давление со стороны "Арсенала". Команда идет второй с 70 очками и сохраняет реальные шансы на чемпионство.

В первом круге "Сити" дома обыграл "Эвертон" - 2:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда. Сейчас манчестерцы подходят к игре после успешного выступления в Кубке Англии и продолжают борьбу на нескольких фронтах.

"Эвертон" проводит более стабильный сезон, чем в последние годы, и находится в середине таблицы. Матч против "Сити" станет серьезной проверкой амбиций команды на финише чемпионата.

Расписание 35-го тура АПЛ

1 мая

"Лидс Юнайтед" - "Бернли"

2 мая

"Брентфорд" - "Вест Хэм"

"Ньюкасл Юнайтед" - "Брайтон"

"Вулверхэмптон" - "Сандерленд"

"Арсенал" - "Фулхэм"

3 мая

"Борнмут" - "Кристал Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"

"Астон Вилла" - "Тоттенхэм"

4 мая

"Челси" - "Ноттингем Форест"

"Эвертон" - "Манчестер Сити"

Турнирная таблица АПЛ

1. "Арсенал" - 73
2. "Манчестер Сити" - 70
3. "Манчестер Юнайтед" - 61
4. "Ливерпуль" - 58
5. "Астон Вилла" - 58
6. "Брайтон" - 50
7. "Борнмут" - 49
8. "Челси" - 48
9. "Брентфорд" - 48
10. "Фулхэм" - 48
11. "Эвертон" - 47
12. "Сандерленд" - 46
13. "Кристал Пэлас" - 43
14. "Ньюкасл Юнайтед" - 42
15. "Лидс Юнайтед" - 40
16. "Ноттингем Форест" - 39
17. "Вест Хэм" - 36
18. "Тоттенхэм" - 34
19. "Бернли" - 20
20. "Вулверхэмптон" – 17

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Новости по теме

Халк покинет "Атлетико Минейро"
13:24
Мировой футбол

Халк покинет "Атлетико Минейро"

Форварду устроят церемонию прощания перед матчем с "Ботафого"

Шакира получила формы "Фламенго" и "Флуминенсе" на "Маракане"
12:46
Мировой футбол

Шакира получила формы "Фламенго" и "Флуминенсе" на "Маракане"

Болельщики двух клубов из Рио начали считать певицу своей

Футбольная афиша дня: "Барселона", "Арсенал", "Бавария" и "ПСЖ" выйдут на поле
10:10
Мировой футбол

Футбольная афиша дня: "Барселона", "Арсенал", "Бавария" и "ПСЖ" выйдут на поле

2 мая пройдут матчи в ведущих европейских чемпионатах

Дониэлл Мален останется в "Роме" на постоянной основе
09:50
Мировой футбол

Дониэлл Мален останется в "Роме" на постоянной основе

Римский клуб заплатит за нидерландского форварда 25 млн евро

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию
09:13
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию

Форвард недоволен своим положением в лондонском клубе

"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Милана"
08:30
Мировой футбол

"Тоттенхэм" интересуется полузащитником "Милана"

Переход возможен при сохранении прописки в АПЛ

Самое читаемое

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25
Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
30 Апреля 00:59
Мировой футбол

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды обменялись голами с пенальти в Мадриде