АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Английской премьер-лиге проходит 35-й тур, который может серьезно повлиять как на чемпионскую гонку, так и на борьбу за места в еврокубках.

Как передает İdman.Biz, "Арсенал" продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 73 очка.

Но "Манчестер Сити" отстает всего на три балла и имеет матч в запасе. Поэтому команда Микеля Артеты пока не может чувствовать себя спокойно: любая потеря очков снова откроет дорогу претенденту на титул. Ниже в таблице также сохраняется интрига: "Манчестер Юнайтед" идет третьим, а "Ливерпуль" и "Астон Вилла" имеют по 58 очков и продолжают борьбу за сохранение места в зоне Лиги чемпионов.

"Арсенал" - "Фулхэм"

Лондонское дерби станет для "Арсенала" проверкой на умение быстро переключаться. Команда Артеты на неделе сыграла вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, а теперь должна вернуться к внутренней гонке, где осечка может дорого стоить.

В первом круге "Арсенал" минимально победил "Фулхэм" на выезде - 1:0, тогда все решил гол Леандро Троссара. Сейчас у "канониров" есть кадровые вопросы: Кай Хаверц и Юрриен Тимбер остаются под вопросом, Микель Мерино близок к пропуску матча, зато Букайо Сака может вернуться в стартовый состав.

"Фулхэм" идет в середине таблицы, но еще сохраняет шансы включиться в борьбу за еврокубки. Команда Марку Силвы недавно обыграла "Астон Виллу" - 1:0, однако нестабильность в атаке остается проблемой.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"

Главный матч тура пройдет на "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" идет третьим и в случае победы сможет увеличить отрыв от "Ливерпуля" до шести очков. Для команды это шанс укрепиться на третьем месте и фактически застолбить за собо место в Лиге чемпионов.

В первом матче сезона "МЮ" победил "Ливерпуль" на "Энфилде" - 2:1. Тогда отличились Брайан Мбеумо и Гарри Магуайр, а у мерсисайдцев гол забил Коди Гакпо. Перед новой встречей у хозяев хорошее настроение после победы в прошлом туре над “Брентфордом” (2:1).

У "Ливерпуля" ситуация сложнее. Команда идет четвертой и сталкивается с кадровыми проблемами. Важным фактором остается состояние лидеров атаки, что делает выезд в Манчестер еще более сложным.

"Эвертон" - "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" сыграет свой матч позже конкурентов, поэтому к этому времени уже будет понимать, насколько усилилось давление со стороны "Арсенала". Команда идет второй с 70 очками и сохраняет реальные шансы на чемпионство.

В первом круге "Сити" дома обыграл "Эвертон" - 2:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда. Сейчас манчестерцы подходят к игре после успешного выступления в Кубке Англии и продолжают борьбу на нескольких фронтах.

"Эвертон" проводит более стабильный сезон, чем в последние годы, и находится в середине таблицы. Матч против "Сити" станет серьезной проверкой амбиций команды на финише чемпионата.

Расписание 35-го тура АПЛ

1 мая

"Лидс Юнайтед" - "Бернли"

2 мая

"Брентфорд" - "Вест Хэм"

"Ньюкасл Юнайтед" - "Брайтон"

"Вулверхэмптон" - "Сандерленд"

"Арсенал" - "Фулхэм"

3 мая

"Борнмут" - "Кристал Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"

"Астон Вилла" - "Тоттенхэм"

4 мая

"Челси" - "Ноттингем Форест"

"Эвертон" - "Манчестер Сити"

Турнирная таблица АПЛ

1. "Арсенал" - 73

2. "Манчестер Сити" - 70

3. "Манчестер Юнайтед" - 61

4. "Ливерпуль" - 58

5. "Астон Вилла" - 58

6. "Брайтон" - 50

7. "Борнмут" - 49

8. "Челси" - 48

9. "Брентфорд" - 48

10. "Фулхэм" - 48

11. "Эвертон" - 47

12. "Сандерленд" - 46

13. "Кристал Пэлас" - 43

14. "Ньюкасл Юнайтед" - 42

15. "Лидс Юнайтед" - 40

16. "Ноттингем Форест" - 39

17. "Вест Хэм" - 36

18. "Тоттенхэм" - 34

19. "Бернли" - 20

20. "Вулверхэмптон" – 17