Шакира получила формы "Фламенго" и "Флуминенсе" на "Маракане"

Колумбийская певица Шакира посетила стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро и получила в подарок формы "Фламенго" и "Флуминенсе".

Как сообщает İdman.Biz, визит артистки быстро перешел в футбольную плоскость, поскольку речь идет о двух главных клубах Рио и одном из самых известных противостояний бразильского футбола.

После появления Шакиры с атрибутикой обоих клубов болельщики "Фламенго" и "Флуминенсе" начали активно распространять кадры в соцсетях и записывать певицу в число своих сторонников.

Таким образом, короткий визит артистки на "Маракану" вызвал отдельную реакцию среди фанатов и стал частью футбольной повестки в Бразилии.