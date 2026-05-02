2 Мая 2026 12:46
Шакира получила формы "Фламенго" и "Флуминенсе" на "Маракане"

Колумбийская певица Шакира посетила стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро и получила в подарок формы "Фламенго" и "Флуминенсе".

Как сообщает İdman.Biz, визит артистки быстро перешел в футбольную плоскость, поскольку речь идет о двух главных клубах Рио и одном из самых известных противостояний бразильского футбола.

После появления Шакиры с атрибутикой обоих клубов болельщики "Фламенго" и "Флуминенсе" начали активно распространять кадры в соцсетях и записывать певицу в число своих сторонников.

Таким образом, короткий визит артистки на "Маракану" вызвал отдельную реакцию среди фанатов и стал частью футбольной повестки в Бразилии.

İdman.Biz
