"Барселона" может снова переехать на "Монжуик"

2 Мая 2026 13:43
"Барселона" может снова переехать на "Монжуик"

Футбольный клуб "Барселона" может провести часть сезона-2027/28 на стадионе "Монжуик" из-за следующего этапа реконструкции "Камп Ноу".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, клуб заранее прорабатывает логистику на период установки новой крыши домашней арены. Работы должны начаться летом 2027 года и, по предварительным оценкам, займут четыре-пять месяцев, после чего потребуются проверки безопасности и согласования с городскими службами.

Именно этот этап реконструкции считается одним из самых сложных. Во время установки крыши проводить матчи со зрителями на "Камп Ноу" будет невозможно, поэтому "Барселона" рассматривает возвращение на Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса как основной вариант на первые месяцы сезона.

По данным испанской прессы, клуб хочет заранее обеспечить себе возможность использовать "Монжуик" до января или февраля 2028 года, если сроки работ и проверок затянутся. Вариант со стадионом имени Йохана Кройфа тоже обсуждался, но его вместимость не подходит для длительного периода матчей первой команды.

Отметим, что после завершения реконструкции "Камп Ноу" должен стать одной из крупнейших арен Европы. Проект предусматривает вместимость около 105 тыс. зрителей и модернизацию ключевых зон стадиона.

İdman.Biz
