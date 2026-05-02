Ла Лига: "Барселона" в шаге от титула, "Атлетико" ждет проверка в Валенсии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Испании по футболу, в котором проходят матчи 34-го тура, наступает момент, когда может наступить развязка в верхней части турнирной таблицы.

Как передает İdman.Biz, "Барселона" лидирует с 85 очками и опережает "Реал" на 11 баллов, тогда как "Вильярреал" идет третьим с 65 очками, а "Атлетико Мадрид" занимает четвертую позицию с 60 очками. "Реал Бетис" остается пятым и имеет 50 очков.

“Осасуна” – “Барселона”

Главное внимание в туре будет приковано к матчу "Осасуна" - "Барселона". Команда Ханси Флика уже в этом туре может стать чемпионом Испании. Для этого каталонцам нужно победить в Памплоне и дождаться, чтобы "Реал" не выиграл у "Эспаньола". При поражении мадридцев разрыв составит 14 очков за четыре тура до финиша, а при ничьей - 13, что также лишит "Реал" математических шансов догнать лидера.

Впрочем, выезд к "Осасуне" не выглядит простой формальностью. Команда из Памплоны идет девятой, набрала 42 очка и способна создать лидеру серьезные проблемы. В первом круге "Барселона" обыграла "Осасуну" со счетом 2:0, но на своем поле соперник традиционно играет агрессивно и с высокой интенсивностью. У каталонцев вне игры Ламин Ямаль и Андреас Кристенсен, Жюль Кунде пропустит встречу из-за дисквалификации, а состояние Марка Берналя и Рафиньи оценивалось отдельно. При этом Флик подтвердил, что Рафинья должен отправиться с командой, а Берналь также может получить минуты.

“Валенсия” – “Атлетико Мадрид”

Не менее важным станет матч "Валенсия" - "Атлетико Мадрид". Команда Диего Симеоне идет четвертой и сохраняет 10-очковый отрыв от "Реал Бетиса", но расслабляться не может: борьба за зону Лиги чемпионов еще не закрыта математически. Дополнительный фактор - полуфинальная дуэль с "Арсеналом" в Лиге чемпионов. После ничьей 1:1 в первом матче мадридцам нужно грамотно распределить силы перед ответной встречей в Лондоне.

Кадровая ситуация у "Атлетико" осложняет задачу. Симеоне подтвердил, что матч с "Валенсией" пропустят Хулиан Альварес, Александер Серлот, Джулиано Симеоне, Пабло Барриос и Хосе Мария Хименес. В первом круге "Атлетико" победил "Валенсию" со счетом 2:1, решающий гол тогда забил Антуан Гризманн. "Валенсия" занимает 12-е место с 39 очками, но на своем поле постарается воспользоваться возможной ротацией соперника.

Расписание 34-го тура Ла Лиги

1 мая

"Жирона" - "Мальорка" - 0:1

2 мая

"Вильярреал" - "Леванте"

"Валенсия" - "Атлетико Мадрид"

"Алавес" - "Атлетик"

"Осасуна" - "Барселона"

3 мая

"Сельта" - "Эльче"

"Хетафе" - "Райо Вальекано"

"Реал Бетис" - "Реал Овьедо"

"Эспаньол" - "Реал"

4 мая

"Севилья" - "Реал Сосьедад"

Турнирная таблица

1. "Барселона" - 85

2. "Реал" - 74

3. "Вильярреал" - 65

4. "Атлетико Мадрид" - 60

5. "Реал Бетис" - 50

6. "Хетафе" - 44

7. "Сельта" - 44

8. "Реал Сосьедад" - 43

9. "Осасуна" - 42

10. "Атлетик" - 41

11. "Райо Вальекано" - 39

12. "Валенсия" - 39

13. "Эспаньол" - 39

14. "Эльче" - 38

15. "Мальорка" - 38

16. "Жирона" - 38

17. "Алавес" - 36

18. "Севилья" - 34

19. "Леванте" - 33

20. "Реал Овьедо" – 28