Ла Лига: "Барселона" в шаге от титула, "Атлетико" ждет проверка в Валенсии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Испании по футболу, в котором проходят матчи 34-го тура, наступает момент, когда может наступить развязка в верхней части турнирной таблицы.
Как передает İdman.Biz, "Барселона" лидирует с 85 очками и опережает "Реал" на 11 баллов, тогда как "Вильярреал" идет третьим с 65 очками, а "Атлетико Мадрид" занимает четвертую позицию с 60 очками. "Реал Бетис" остается пятым и имеет 50 очков.
“Осасуна” – “Барселона”
Главное внимание в туре будет приковано к матчу "Осасуна" - "Барселона". Команда Ханси Флика уже в этом туре может стать чемпионом Испании. Для этого каталонцам нужно победить в Памплоне и дождаться, чтобы "Реал" не выиграл у "Эспаньола". При поражении мадридцев разрыв составит 14 очков за четыре тура до финиша, а при ничьей - 13, что также лишит "Реал" математических шансов догнать лидера.
Впрочем, выезд к "Осасуне" не выглядит простой формальностью. Команда из Памплоны идет девятой, набрала 42 очка и способна создать лидеру серьезные проблемы. В первом круге "Барселона" обыграла "Осасуну" со счетом 2:0, но на своем поле соперник традиционно играет агрессивно и с высокой интенсивностью. У каталонцев вне игры Ламин Ямаль и Андреас Кристенсен, Жюль Кунде пропустит встречу из-за дисквалификации, а состояние Марка Берналя и Рафиньи оценивалось отдельно. При этом Флик подтвердил, что Рафинья должен отправиться с командой, а Берналь также может получить минуты.
“Валенсия” – “Атлетико Мадрид”
Не менее важным станет матч "Валенсия" - "Атлетико Мадрид". Команда Диего Симеоне идет четвертой и сохраняет 10-очковый отрыв от "Реал Бетиса", но расслабляться не может: борьба за зону Лиги чемпионов еще не закрыта математически. Дополнительный фактор - полуфинальная дуэль с "Арсеналом" в Лиге чемпионов. После ничьей 1:1 в первом матче мадридцам нужно грамотно распределить силы перед ответной встречей в Лондоне.
Кадровая ситуация у "Атлетико" осложняет задачу. Симеоне подтвердил, что матч с "Валенсией" пропустят Хулиан Альварес, Александер Серлот, Джулиано Симеоне, Пабло Барриос и Хосе Мария Хименес. В первом круге "Атлетико" победил "Валенсию" со счетом 2:1, решающий гол тогда забил Антуан Гризманн. "Валенсия" занимает 12-е место с 39 очками, но на своем поле постарается воспользоваться возможной ротацией соперника.
Расписание 34-го тура Ла Лиги
1 мая
"Жирона" - "Мальорка" - 0:1
2 мая
"Вильярреал" - "Леванте"
"Валенсия" - "Атлетико Мадрид"
"Алавес" - "Атлетик"
"Осасуна" - "Барселона"
3 мая
"Сельта" - "Эльче"
"Хетафе" - "Райо Вальекано"
"Реал Бетис" - "Реал Овьедо"
"Эспаньол" - "Реал"
4 мая
"Севилья" - "Реал Сосьедад"
Турнирная таблица
1. "Барселона" - 85
2. "Реал" - 74
3. "Вильярреал" - 65
4. "Атлетико Мадрид" - 60
5. "Реал Бетис" - 50
6. "Хетафе" - 44
7. "Сельта" - 44
8. "Реал Сосьедад" - 43
9. "Осасуна" - 42
10. "Атлетик" - 41
11. "Райо Вальекано" - 39
12. "Валенсия" - 39
13. "Эспаньол" - 39
14. "Эльче" - 38
15. "Мальорка" - 38
16. "Жирона" - 38
17. "Алавес" - 36
18. "Севилья" - 34
19. "Леванте" - 33
20. "Реал Овьедо" – 28