АФФА отклонила апелляцию "Нефтчи"

Апелляционный арбитражный трибунал AФФA отклонил жалобу "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ассоциации.

Таким образом, в силе осталось решение Дисциплинарного комитета AФФA от 11 марта, согласно которому клуб был оштрафован за оскорбительные выкрики болельщиков. Во время матча Мисли Премьер-лиги против "Туран Товуз" фанаты оскорбляли судей, в результате чего "черно-белые" были оштрафованы на 8 тысяч манатов.

Кроме того, рассмотрение еще одной жалобы бакинского клуба отложено. Речь идет о штрафе в размере 15 тысяч манатов за вывешенный оскорбительный баннер.

В AФФA отметили, что разбирательство по этому эпизоду перенесено из-за необходимости сбора и изучения дополнительных доказательств.