3 Мая 2026 00:30
Футболисты "Карабаха" встретились с фанатами в Ичеришехер - ФОТО

В Баку на площади Кичик Гала в Ичеришехер состоялась масштабная встреча болельщиков с игроками футбольного клуба "Карабах". Мероприятие прошло в рамках Международного фестиваля ковра 2026, объединив спортивный азарт с культурными традициями Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, центральным событием программы стала автограф-сессия. Звезды клуба — Кевин Медина, Торал Байрамов, Леандро Андраде, Камило Дуран и Матеус Сильва — провели час в специальной фан-зоне, подписывая игровые формы и общаясь с фанатами. Поклонники клуба получили возможность лично встретиться с кумирами и сделать памятные фотографии.

Для гостей мероприятия также был организован официальный фан-шоп, где была представлена клубная атрибутика и эксклюзивные товары. Организаторы отметили, что участие "Карабаха" в фестивале ковра помогло создать уникальную атмосферу, сблизив профессиональный спорт и национальное наследие страны.

