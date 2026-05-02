В Азербайджане прошел "Кубок дружбы" для воспитанников детских домов - ФОТО

2 Мая 2026
RU

Азербайджанский футбол
Новости
26
В Азербайджане прошел "Кубок дружбы" для воспитанников детских домов

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой прошел очередной турнир по мини-футболу "Кубок дружбы" среди воспитанников детских домов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, в соревновании приняли участие команды мальчиков и девочек 10-11 лет из детских домов Баку, Гянджи, Лянкярана и Шеки, действующих при Агентстве социальных услуг.

Турнир организовали при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). На поле вышли команды "Зафар", "Шахинлер", "Бирлик", "Кяпаз", "Хан" и "Гала". Цель проекта - поддержать физическую активность детей, поощрить здоровый образ жизни, помочь их социальной интеграции и создать условия для новых дружеских связей.

Лейла Алиева наблюдала за матчами, поддержала участников, пообщалась с детьми и сделала с ними памятные фотографии. Она пожелала командам успехов и подчеркнула значение регулярного проведения таких инициатив.

По итогам турнира победителей наградили кубками, медалями и дипломами. Команды, занявшие второе и третье места, также получили медали и дипломы.

Отметим, что мини-футбольный турнир "Кубок дружбы" стал традиционным с прошлого года. Воспитатели и организаторы подчеркнули, что такие проекты помогают детям укреплять уверенность в себе, расширять круг общения и активнее включаться в общественную жизнь.

İdman.Biz
Тэги:

