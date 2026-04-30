Легенда "Туран Товуза": "В Азербайджане ощущается дефицит вратарей"

Легендарный вратарь "Туран Товуза" Низами Садыгов, работающий в академии клуба, высоко оценил потенциал молодых вратарей и отметил, что система уже дает результат.

"В "Туран Товузе" делают ставку на собственные кадры и видят перспективу их развития. Верю, что из нашей академии выйдут очень сильные вратари. Уже сейчас есть ребята, которых вызывают в сборные, и в будущем мы увидим их в основной команде. Сегодня в стране ощущается дефицит вратарей. Да, в сборной появляются молодые игроки, но в целом на этой позиции есть нехватка. Если местный футболист сильнее легионера, он будет играть, но сейчас многие клубы делают ставку на иностранцев", - отметил Садыгов в комментарииях sportnet.az.

Садыгов добавил, что развитие "Туран Товуза" носит системный характер благодаря работе руководства и инвестициям в инфраструктуру, а современный футбол заметно отличается от периода, когда команда выступала практически без легионеров.

Также бывший голкипер заявил, что команда вплотную приблизилась к выходу в еврокубки и практически решила задачу на сезон.

"По игре и результатам видно, что команда действительно близка к еврокубкам. Можно сказать, что на 90 процентов задача уже выполнена. Возвращение таких дней спустя 33 года - это предмет гордости для Товуза", - отметил Садыгов.