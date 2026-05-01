В Физули прошел футбольный фестиваль для девочек - ФОТО

В Физули состоялся футбольный фестиваль для девочек 8-10 лет организованный АФФА при поддержке ФИФА по программе FIFA Women’s Development.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), мероприятие прошло в средней школе N1 имени Мирзы Улугбека и объединило 62 участницы.

В рамках программы для девочек организовали простые футбольные упражнения, эстафеты и развлекательные активности. Участницы также получили возможность познакомиться с базовыми навыками обращения с мячом, а на площадке была создана фотозона с футболистками национальной сборной.

В фестивале приняли участие руководитель Департамента женского футбола АФФА Зумруд Агаева, тренеры и футболистки женской сборной Азербайджана, а также представители ассоциации. Игрок национальной команды Мадина Джуругова была выбрана юным послом фестиваля.

Участниц обеспечили спортивной формой, мячами и куртками от АФФА. В ассоциации также сообщили, что такие фестивали планируется проводить и в дальнейшем, чтобы укреплять интерес девочек к футболу, продвигать здоровый образ жизни и в перспективе готовить игроков для лиг и национальных команд.