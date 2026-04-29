Капитан "Мингячевира" вынес травмированного соперника на руках - ВИДЕО

В игре Первого дивизиона Азербайджана между "Мингячевиром" и "Загаталой" произошел необычный инцидент.

Как сообщает İdman.Biz, во время матча один из футболистов "Загаталы" получил травму, однако стандартная процедура с выносом игрока на носилках оказалась невозможной. Причиной стало то, что функции носильщиков на стадионе выполняли несовершеннолетние.

В итоге капитан "Мингячевира" Кянан Алиев взял ситуацию в свои руки и вынес травмированного соперника с поля на руках.

Эпизод вызвал активное обсуждение среди болельщиков и стал одним из самых запоминающихся моментов тура.