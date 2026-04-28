28 Апреля 2026
RU

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2026 17:34
24
Главный тренер "Сабаха" вспомнил детство и встретился со школьниками

Главный тренер бакинского "Сабаха" Валдас Дамбраускас стал гостем школы "Жеминос" в Литве, где провел свои детские годы и ранее получал образование.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Сабах", специалист присоединился к встрече со школьниками в онлайн-формате и подготовил для детей приятный сюрприз. Во время беседы наставник рассказал о годах, проведенных в школе, а также о собственном пути к профессии тренера.

Дамбраускас объяснил ученикам, как постоянный труд и настойчивость помогли ему воплотить детские мечты в реальность профессионального футбола. Отдельно тренер призвал детей больше верить в себя, не бояться ошибок, постоянно развиваться и бороться за свои цели до конца.

Также он подчеркнул важность следования за своей мечтой.

İdman.Biz
Тэги:

