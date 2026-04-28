В Баку прошел семинар по защите прав детей в футболе - ФОТО

28 Апреля 2026
28 Апреля 2026 17:19
В Баку прошел семинар по защите прав детей в футболе

В бакинской средней школе №242 прошел просветительский семинар в рамках проекта "Защита прав детей в футболе", организованного Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) при поддержке УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, мероприятие провела ментор проекта, эксперт Министерства науки и образования по проектному обучению Офелия Гафарова.

Главной целью встречи стало формирование безопасной и инклюзивной среды в детском футболе, повышение правовой грамотности школьников, а также профилактика насилия и дискриминации.

Участникам рассказали об основных правах ребенка, правилах безопасного поведения в спортивной среде, принципах взаимного уважения и командной этике.

Семинар прошел в интерактивном формате: школьники участвовали в обсуждениях, выполняли практические задания и разбирали различные жизненные ситуации.

В АФФА считают, что подобные встречи помогают детям лучше понимать свои права и уметь защищать их как в спорте, так и в повседневной жизни.

В дальнейшем аналогичные семинары планируется провести и в других учебных заведениях страны.

İdman.Biz
Новости по теме

Главный тренер "Сабаха" вспомнил детство и встретился со школьниками
17:34
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Сабаха" вспомнил детство и встретился со школьниками

Валдас Дамбраускас пообщался с учениками школы, где сам когда-то учился

Вусал Искендерли: "В клубе больше всех играю, забиваю и отдаю передачи"
16:22
Азербайджанский футбол

Вусал Искендерли: "В клубе больше всех играю, забиваю и отдаю передачи"

Азербайджанский футболист подвел итоги сезона в Албании и высказался о возвращении на родину
"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
15:38
Азербайджанский футбол

"Сабах" может переписать историю европейского футбола – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В настоящее время в Европе нет таких клубов, которые могут добиться столь уникального результата
Садыг Садыгов: "Во время матча с "Интером" у меня прихватило сердце"
14:08
Азербайджанский футбол

Садыг Садыгов: "Во время матча с "Интером" у меня прихватило сердце"

Бывший руководитель "Нефтчи" вспомнил еврокубковый успех клуба и рассказал о пережитом приступе

Представительница АФФА получила важное назначение в Европе
10:56
Азербайджанский футбол

Представительница АФФА получила важное назначение в Европе

Захра Велизаде будет представлять Азербайджан в программе ENGSO Youth

Физули Мамедов: "Красная карточка сильно повлияла на игру"
01:28
Азербайджанский футбол

Физули Мамедов: "Красная карточка сильно повлияла на игру"

Тренер "Карван-Евлаха" прокомментировал поражение от "Сабаха"

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков