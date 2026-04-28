В Баку прошел семинар по защите прав детей в футболе - ФОТО

В бакинской средней школе №242 прошел просветительский семинар в рамках проекта "Защита прав детей в футболе", организованного Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) при поддержке УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, мероприятие провела ментор проекта, эксперт Министерства науки и образования по проектному обучению Офелия Гафарова.

Главной целью встречи стало формирование безопасной и инклюзивной среды в детском футболе, повышение правовой грамотности школьников, а также профилактика насилия и дискриминации.

Участникам рассказали об основных правах ребенка, правилах безопасного поведения в спортивной среде, принципах взаимного уважения и командной этике.

Семинар прошел в интерактивном формате: школьники участвовали в обсуждениях, выполняли практические задания и разбирали различные жизненные ситуации.

В АФФА считают, что подобные встречи помогают детям лучше понимать свои права и уметь защищать их как в спорте, так и в повседневной жизни.

В дальнейшем аналогичные семинары планируется провести и в других учебных заведениях страны.