RU

Представительница АФФА получила важное назначение в Европе

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2026 10:56
25
Менеджер по социальным проектам отдела социальной и экологической устойчивости Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Захра Велизаде избрана молодежным представителем Азербайджана в организации ENGSO Youth на 2026-2027 годы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, речь идет об одной из наиболее авторитетных молодежных платформ Европы в сфере спорта — European Sports NGO Youth.

В течение ближайших двух лет Велизаде будет работать в группе "Устойчивое развитие" программы.

Она также представит Азербайджан на международных мероприятиях, посвященных спортивной дипломатии и вопросам устойчивого развития.

Программа ENGSO Youth объединяет активных молодых специалистов, которые занимаются защитой прав детей и молодежи в спортивной сфере, а также продвигают спорт как инструмент социальных изменений.

В рамках новой роли представительница Азербайджана будет участвовать в разработке планов международных рабочих групп, получит опыт внедрения европейских стандартов в сфере молодежной и спортивной политики, а также воспользуется возможностями наставничества и профессионального нетворкинга.

İdman.Biz
Тэги:

