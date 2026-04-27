Валдас Дамбраускас: "Мы сыграли ниже своего уровня"

27 Апреля 2026 22:57
Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас прокомментировал победу над "Карван-Евлахом" (2:0) в матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу (2:0).

Как сообщает İdman.Biz, специалист признал, что игра получилась тяжелой, а его команда не показала своего максимума.

"Матч получился очень тяжелым. После двух сложных игр с "Карабахом" это было ожидаемо. Мы предполагали, что и сегодня будет непросто. Сыграли ниже своего уровня, особенно в первом тайме. Создавали моменты, но не реализовали их. После перерыва добавили энергии. Мы хотели победить. Я ожидал, что соперник будет рисковать, но этого не произошло. Они остались верны своему стилю. Честно говоря, это был не самый зрелищный матч для болельщиков. Но это нормально", - заявил Дамбраускас.

Также наставник прокомментировал ситуацию с игровым временем Хаяла Алиева.

"Все дело в конкуренции. У нас сильная команда, особенно в атаке. Выигрываешь - сложно менять состав. Хаял в этом сезоне нам помог, особенно в отсутствие Микелса. Но он должен продолжать работать и доказывать. В команде много сильных игроков, и чтобы играть в основе, нужно быть лучше остальных. Он много тренируется, старается. Я уверен, если продолжит в том же духе, получит свой шанс", - подчеркнул тренер.

İdman.Biz
