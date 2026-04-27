В Лянкяране прошел футбольный фестиваль для девочек - ФОТО

В Лянкяране состоялся футбольный фестиваль для девочек, организованный АФФА при поддержке ФИФА в рамках программы развития женского футбола (FIFA Women’s Development Programme).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, мероприятие прошло в Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе. Участницами фестиваля стали 63 девочки в возрасте от 8 до 10 лет.

Для детей была подготовлена специальная программа, включавшая простые футбольные тренировки, эстафеты и различные развлекательные активности. Кроме того, на площадке была организована фотозона с футболистками национальной сборной, а тренеры провели первые ознакомительные занятия по обращению с мячом. Таким образом, участницы не только весело провели время, но и получили возможность познакомиться с основами футбола.

В мероприятии приняли участие советник генерального секретаря АФФА Орхан Гасанов, глава департамента женского футбола Зумруд Агаева, представители ассоциации, тренеры и игроки женских сборных команд страны. Футболистка национальной команды Мадина Джуругова была выбрана молодежным послом фестиваля. Все участницы получили от АФФА спортивную экипировку, мячи и куртки.

Организаторы планируют проводить подобные фестивали и в дальнейшем.

Главная цель проекта — популяризация здорового образа жизни, развитие интереса к футболу среди девочек и подготовка будущих игроков для лиг и национальных сборных.