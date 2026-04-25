Футболист "Карабаха" обвинил судью в нецензурных оскорблениях и провокации - ФОТО + ВИДЕО

Полузащитник "Карабаха" Марко Янкович сделал громкое заявление после инцидента с арбитром в матче против "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz, футболист прокомментировал появившиеся кадры, на которых он якобы пытается напасть на судью, и изложил свою версию произошедшего.

"Если бы я хотел его ударить, у меня было достаточно возможностей. Вы задумывались, что судья сказал мне или сделал, что я так отреагировал? Момент не о пенальти. Когда я попросил его посмотреть VAR, он показал мне красную карточку и грубо меня оскорбил нецензурной бранью. Он сделал это не только со мной, но и несколько раз с другими игроками", - написал в социальной сети Янкович.

Он также отметил, что после матча судья пригласил его в раздевалку, что он расценил как провокацию.

"Судья, который должен быть самым спокойным человеком на поле, приглашает меня в свою комнату? Почему? Чтобы подраться со мной? Это абсурд, непрофессионально и неуважительно к профессии. Я могу не согласиться с его решениями, но никто не оскорблял его таким образом", - добавил он.

Футболист подчеркнул, что за четыре года в "Карабахе" это его первая красная карточка, а за всю карьеру - лишь вторая.

Напомним, что причиной инцидента стало недовольство футболиста работой арбитра Равана Гамзезаде, в частности эпизодом на 90+6-й минуте, когда не был назначен пенальти. Видео инцидента между судьей и Янковичем распространил телеканал CBC Sport. Сам эпизод произошел после завершения встречи, в которой "Карабах" уступил "Сабаху" со счетом 1:2.