Тренер "Кайзерслаутерна" не включил Махира Эмрели в состав

25 Апреля 2026 00:32
В "Кайзерслаутерне" обострилась ситуация вокруг нападающего сборной Азербайджана Махира Эмрели, который оказался вне основного состава команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Qafqazinfo" и Bild, главный тренер Торстен Либеркнехт не включил 28-летнего форварда в заявку на важный домашний матч против "Айнтрахта Брауншвейг". В клубе объяснили это решение исключительно спортивными причинами, не связывая его с недавними заявлениями главного тренера сборной Азербайджана Айхана Аббасова.

По информации источника, ситуация имеет более глубокие причины. Руководство "Кайзерслаутерна" ранее договорилось с азербайджанской стороной, что Эмрели останется в Германии во время паузы на матчи сборных, чтобы увеличить свои шансы на попадание в состав. Однако, несмотря на это, у игрока вновь возникли проблемы с бедром, и он практически не получал игрового времени в последних матчах.

Айхан Аббасов выразил недовольство действиями клуба: "Клуб обратился к нам с просьбой. Нам сказали, что если Махир останется, его шансы играть увеличатся. Мы согласились. Но, к сожалению, никаких изменений не видим. Эта ситуация заставляет задуматься".

Отметим, что Эмрели связан контрактом с "Кайзерслаутерном" до 2028 года и является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. По данным немецких СМИ, клуб может рассмотреть вариант его продажи уже в летнее трансферное окно.

İdman.Biz
