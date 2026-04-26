Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" против "Карабаха"

В 29-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоится матч между "Нефтчи" и "Карабахом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет 26 апреля на Palms Sports Arena и начнется в 19:00.
Перед игрой "Нефтчи" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Карабах" с 56 баллами располагается на второй позиции и продолжает борьбу за чемпионство.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Туралом Гурбановым. Ему будут помогать Джамиль Гулиев и Асиман Азизли, четвертым судьей назначен Камранбей Рагимов. За систему VAR отвечает Рауф Джабаров, ассистент VAR - Рахиль Рамазанов.