Легионер "Араз-Нахчывана": "В Премьер-лиге нет легких матчей"

26 Апреля 2026 15:31
Легионер "Араз-Нахчывана" Фелипе Сантос прокомментировал ничью с "Габалой" и высказался о своем будущем в клубе.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский футболист отметил, что команда была хорошо готова к игре, но добиться победы не удалось. "К матчу с "Габалой" мы хорошо подготовились. Конечно, хотели победить. В итоге заработали одно очко. Мы должны еще больше сплотиться как команда. Только так можем изменить ситуацию. После первого гола играть становится еще сложнее. В Премьер-лиге нет легких матчей", - цитирует слова Сантоса sportal.az.

Сантос также оценил выступление команды в текущем сезоне: "В чемпионате много сильных команд. Все знают, что мы тоже хорошая команда, поэтому сезон складывается непросто. Он еще не завершен, впереди четыре матча, и мы постараемся провести их на максимально высоком уровне".

Говоря о своем будущем, игрок подчеркнул, что пока не обсуждал новый контракт: "У меня впереди еще четыре игры за "Араз-Нахчыван". Для меня честь носить форму этого клуба. Мой контракт пока действует. Я сосредоточен на ближайших матчах. Если останусь - буду счастлив. Если нет, считаю, что сделал все возможное для команды. Новый контракт с руководством я не обсуждал".

İdman.Biz
