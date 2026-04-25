25 Апреля 2026
Экс-игрок "Карабаха" начал новое партнерство в Саудовской Аравии

25 Апреля 2026 16:44
Экс-игрок "Карабаха" начал новое партнерство в Саудовской Аравии

Экс-футболист азербайджанского "Карабаха" Ясин Бензия начал сотрудничество с саудовской трансферной и менеджерской компанией Golden Goal.

Как сообщает İdman.Biz, новое партнерство рассматривается как начало очередного этапа в карьере алжирского полузащитника.

По информации источника, компания будет представлять интересы игрока и заниматься вопросами его дальнейшего спортивного развития, контрактов и коммерческого сопровождения.

Сейчас алжирский хавбек выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб "Аль-Файха" и по-прежнему намерен оставаться заметной фигурой на региональном футбольном рынке благодаря своему опыту и игровым качествам

В Азербайджане футболист хорошо известен по выступлениям за "Карабах", где считался одним из ключевых игроков команды и регулярно выделялся техникой, видением поля и результативными действиями.

İdman.Biz
