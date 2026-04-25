Ла Лига: "Барселона" может сделать решающий шаг к титулу после осечки "Реала" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

25 Апреля 2026 15:04
32-й тур испанской Ла Лиги начался с результата, который может окончательно определить судьбу чемпионской гонки.

Как передает İdman.Biz, мадридский "Реал" вновь потерял очки, сыграв вничью с "Бетисом" со счетом 1:1. Команда Альваро Арбелоа вела после гола Винисиуса Жуниора, но на 90+3-й минуте пропустила от Эктора Бельерина. Этот результат фактически лишает "сливочных" реальных шансов на борьбу за чемпионство: "Барселона" уже имеет 82 очка, "Реал" - 74, а победа каталонцев над "Хетафе" может увеличить разрыв до 11 баллов.

"Хетафе" - "Барселона"

Для "Барселоны" это матч, который может стать одним из ключевых в концовке сезона. После осечки "Реала" команда Ханси Флика получила возможность почти снять интригу в чемпионской гонке. Победа в Хетафе позволит каталонцам довести преимущество над мадридцами до 11 очков, что при оставшейся дистанции станет практически решающим рывком.

В первом круге "Барселона" уверенно обыграла "Хетафе" со счетом 3:0. Тогда дубль оформил Ферран Торрес, а еще один мяч забил Дани Ольмо. Но выезд на "Колисеум" традиционно остается для каталонцев непростым: "Хетафе" под руководством Хосе Бордаласа играет жестко, компактно и умеет сбивать темп фаворитам.

Главная проблема "Барселоны" перед матчем связана с составом. Ламин Ямаль получил повреждение в игре с "Сельтой" и выбыл из строя, также не сыграют Рафинья, Андреас Кристенсен и дисквалифицированный Эрик Гарсия. У "Хетафе" тоже есть потери: Зайд Ромеро пропустит матч из-за дисквалификации, а Хуанми и Борха Майораль травмированы. При этом у хозяев должен вернуться Домингуш Дуарте, что усилит оборонительную линию.

"Атлетико Мадрид" - "Атлетик"

Матч на "Метрополитано" важен уже не для чемпионской гонки, а для борьбы за позиции в еврокубковой зоне. "Атлетико" идет четвертым с 57 очками, но команда Диего Симеоне переживает непростой отрезок и подходит к встрече после серии неудач. В то же время "Атлетик" занимает девятое место и сохраняет шансы побороться за еврокубки, если удачно проведет концовку сезона.

В первом круге нынешнего сезона "Атлетик" обыграл "Атлетико" в Бильбао со счетом 1:0. Победный гол на 85-й минуте забил Алекс Беренгер после передачи Нико Уильямса.

Последние новости не добавляют оптимизма "Атлетико". Команда проиграла четыре последних матча во всех турнирах, включая финал Кубка Испании против "Реал Сосьедада". У мадридцев есть кадровые вопросы: Хосе Мария Хименес и Адемола Лукман остаются вне строя, а Тьяго Альмада пропустит матч из-за дисквалификации. У "Атлетика" дисквалифицирован Микель Хаурегисар, а Аймерик Ляпорт находится под вопросом после повреждения.

Расписание 32-го тура Ла Лиги:

24 апреля
"Бетис" - "Реал" - 1:1

25 апреля
"Алавес" - "Мальорка"
"Хетафе" - "Барселона"
"Валенсия" - "Жирона"
"Атлетико Мадрид" - "Атлетик"

26 апреля
"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад"
"Реал Овьедо" - "Эльче"
"Осасуна" - "Севилья"
"Вильярреал" - "Сельта"

27 апреля
"Эспаньол" - "Леванте"

Турнирная таблица перед основными матчами 32-го тура:

1. "Барселона" - 82
2. "Реал" - 74
3. "Вильярреал" - 62
4. "Атлетико Мадрид" - 57
5. "Бетис" - 50
6. "Хетафе" - 44
7. "Сельта" - 44
8. "Реал Сосьедад" - 42
9. "Атлетик" - 41
10. "Осасуна" - 39
11. "Райо Вальекано" - 38
12. "Эспаньол" - 38
13. "Жирона" - 38
14. "Валенсия" - 36
15. "Мальорка" - 35
16. "Эльче" - 35
17. "Севилья" - 34
18. "Алавес" - 33
19. "Леванте" - 32
20. "Реал Овьедо" - 28

Теймур Тушиев
İdman.Biz
