Серия А: 246-е противостояние "Милана" и "Ювентуса" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В итальянской Серии А 34-й тур начался с крупной победы "Наполи", который дома разгромил "Кремонезе" со счетом 4:0. Команда Антонио Конте набрала 69 очков и поднялась на второе место, однако "Интер" по-прежнему лидирует с 78 баллами и матчем в запасе.

Как передает İdman.Biz, в верхней части таблицы интрига теперь сосредоточена не только вокруг формального чемпионского вопроса, но и вокруг борьбы за места в Лиге чемпионов. "Милан" имеет 66 очков, "Ювентус" - 63, а значит, центральная встреча тура на "Сан-Сиро" напрямую повлияет на расклад в топ-4.

"Милан" - "Ювентус"

Для "Милана" этот матч важен сразу по двум причинам. Во-первых, команда должна удержать место в тройке и не подпустить прямого конкурента. Во-вторых, осечка может осложнить борьбу за Лигу чемпионов, учитывая плотность в верхней части таблицы. "Ювентус", в свою очередь, подходит к игре с задачей сократить отставание от "россонери" и укрепить свои позиции в зоне Лиги чемпионов.

В первом круге нынешнего сезона команды сыграли в Турине вничью - 0:0. Та встреча подтвердила характер последних противостояний: минимум свободных зон, осторожный футбол и высокая цена каждой ошибки. Теперь ситуация стала еще напряженнее, потому что между командами всего три очка.

"Милан" подходит к матчу после победы над "Вероной" со счетом 1:0. Этот результат помог команде укрепиться в зоне Лиги чемпионов, хотя говорить о стабильности пока сложно. В атаке особое внимание будет приковано к лидерам команды, которые должны взять на себя инициативу в ключевой игре тура.

"Ювентус", напротив, набрал ход в решающий момент. В прошлом туре туринцы обыграли "Болонью" со счетом 2:0 и укрепились на четвертой позиции. Команда сохраняет шанс подняться выше, если сумеет добиться положительного результата на "Сан-Сиро".

История противостояния также на стороне "Ювентуса". Всего в официальных матчах команды встречались 245 раз: туринцы одержали больше побед, чем миланцы, при значительном количестве ничейных результатов – 94 побед у "Милана", 71 у "Ювентуса" и 80 ничьих.

Расписание 34-го тура Серии А:

24 апреля

"Наполи" - "Кремонезе" - 4:0

25 апреля

"Парма" - "Пиза"

"Болонья" - "Рома"

"Верона" - "Лечче"

26 апреля

"Фиорентина" - "Сассуоло"

"Дженоа" - "Комо"

"Торино" - "Интер"

"Милан" - "Ювентус"

27 апреля

"Кальяри" - "Аталанта"

"Лацио" - "Удинезе"

Турнирная таблица перед основными матчами 34-го тура:

1. "Интер" - 78

2. "Наполи" - 69

3. "Милан" - 66

4. "Ювентус" - 63

5. "Комо" - 58

6. "Рома" - 58

7. "Аталанта" - 54

8. "Болонья" - 48

9. "Лацио" - 47

10. "Сассуоло" - 45

11. "Удинезе" - 43

12. "Торино" - 40

13. "Дженоа" - 39

14. "Парма" - 39

15. "Фиорентина" - 36

16. "Кальяри" - 33

17. "Лечче" - 28

18. "Кремонезе" - 28

19. "Верона" - 18

20. "Пиза" - 18