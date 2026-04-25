"Фулхэм" остановил "Астон Виллу" и обострил гонку за топ-4 - ВИДЕО

25 Апреля 2026 17:48
В 34-м туре английской Премьер-лиги "Фулхэм" на своем поле минимально обыграл "Астон Виллу" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, судьбу встречи решил один точный удар, который состоялся незадолго до перерыва. На 43-й минуте отличился защитник хозяев Райан Сессеньон. Его гол стал единственным в матче и принес лондонскому клубу три очка.

После этой победы "Фулхэм" набрал 48 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. Столько же очков имеют "Брентфорд" и "Челси", что делает борьбу в середине таблицы особенно плотной. "Астон Вилла", несмотря на поражение, сохранила за собой четвертую позицию с 58 очками. При этом "Ливерпуль", имеющий игру в запасе, отстает от бирмингемского клуба всего на три балла и сохраняет хорошие шансы обойти конкурента.

Таким образом, борьба за места в зоне Лиги чемпионов в концовке сезона становится еще напряженнее.

İdman.Biz
