Глава Red Bull пробежал полумарафон прямо во время матча "Лейпцига"

25 Апреля 2026 17:04
40
Один из руководителей Red Bull Оливер Минцлафф удивил публику необычным поступком во время матча чемпионата Германии между "Лейпцигом" и "Унионом". Пока команда Red Bull одерживала победу со счетом 3:1, один из руководителей концерна проводил время не в VIP-ложе, а на беговой дорожке рядом с полем.

Как сообщает İdman.Biz, 50-летний функционер на протяжении всей встречи находился в движении и за 90 минут преодолел дистанцию 21,41 километра. Таким образом, Минцлафф фактически пробежал полноценный полумарафон параллельно с матчем Бундеслиги.

Необычная акция была частью международного благотворительного проекта Wings for Life World Run. Его главная цель — сбор средств на исследования травм спинного мозга и поддержку научных разработок в этой сфере.

Поступок Минцлаффа вызвал активную реакцию болельщиков и немецких СМИ. Многие отметили, что вместо формального участия в кампании он решил лично пройти серьезное испытание и привлечь дополнительное внимание к инициативе.

Для самого менеджера такая нагрузка не стала случайностью. В прошлом Минцлафф профессионально занимался бегом и имеет серьезную спортивную базу, поэтому сумел выдержать высокий темп на протяжении всей игры.

История быстро разошлась в медиа как один из самых необычных эпизодов футбольного уикенда в Германии.

İdman.Biz
