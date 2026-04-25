25 Апреля 2026 14:44
Фрэнк Лэмпард может возглавить "Кристал Пэлас"

Фрэнк Лэмпард может вернуться в английскую Премьер-лигу (АПЛ) уже по окончании нынешнего сезона. Бывший полузащитник сборной Англии и нынешний главный тренер "Ковентри Сити" входит в число кандидатов на пост наставника "Кристал Пэлас".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, лондонский клуб рассматривает 47-летнего специалиста в качестве возможной замены Оливеру Гласнеру, который может покинуть команду летом.

Интерес к Лэмпарду усилился после успешной работы в "Ковентри Сити". Легенда "Челси" возглавляет "Ковентри Сити" с ноября 2024 года и сумел быстро изменить положение команды. Под его руководством команда провела сильный сезон и добилась выхода в Премьер-лигу напрямую, заняв первое место в Чемпионшипе.

Примечательно, что "Ковентри" не выступал в элитном дивизионе английского футбола на протяжении последних 25 лет, и возвращение клуба стало одним из главных событий сезона.

Что касается "Кристал Пэлас", на данный момент команда занимает 13-е место в таблице Премьер-лиги и может пойти на кадровые изменения по окончании сезона. Для Лэмпарда потенциальное назначение стало бы новой возможностью закрепиться в АПЛ после предыдущего опыта работы с "Челси" и "Эвертоном".

