25 Апреля 2026
Что ест Роналду: бывший повар раскрыл секретную диету звезды

25 Апреля 2026 13:13
Бывший личный повар Криштиану Роналду Джорджо Бароне рассказал о системе питания знаменитого футболиста. По его словам, рацион португальца построен на максимально чистых и натуральных продуктах, а главный принцип - полный отказ от сахара и мучного.

Как сообщает İdman.Biz, питание Роналду строго сбалансировано и направлено на поддержание формы, выносливости и быстрого восстановления организма. По словам бывшего шеф-повара, утро футболист начинает с простого набора продуктов: авокадо, кофе и яиц.

Такой завтрак обеспечивает организм полезными жирами, белком и энергией без резких скачков сахара в крови. На обед Роналду обычно выбирает курицу или рыбу, обязательно сочетая белковые продукты с овощами. Источники углеводов в его рационе поступают в основном из натуральных продуктов - прежде всего овощей. При этом футболист полностью исключил традиционные мучные изделия. Он не употребляет ни хлеб, ни макароны.

Ужин у Роналду более легкий: рыба или филе мяса в сочетании с овощами.

Подобный режим питания давно считается одной из причин феноменальной физической формы спортсмена, который даже в зрелом возрасте продолжает выступать на высоком уровне.

