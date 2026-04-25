Альваро Арбелоа раскритиковал судейство после ничьей с "Бетисом"

Мадридский "Реал", ведущий борьбу за чемпионство в испанской Ла Лиге, сыграл вничью с "Бетисом" в выездном матче (1:1). После игры главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа выступил с резкой критикой судейства и рассказал о травме лидера атак Килиана Мбаппе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание AS, наставник "сливочных" остался крайне недоволен работой главного арбитра Сесара Сото Градо. Арбелоа указал на два ключевых эпизода: неназначенный пенальти за игру рукой Рикардо Родригеса в первом тайме и фол на Ферлане Менди перед голом в ворота мадридцев.

"Для меня нарушение на Менди было очевидным. В таких моментах не нужна большая сила, чтобы потерять равновесие. Но чтобы это понимать, нужно хоть немного разбираться в футболе. Наша проблема в том, что люди, принимающие решения, в нем не смыслят. В первом тайме был явный пенальти, который мог решить исход матча", — заявил Арбелоа.

Также тренер затронул тему замены Килиана Мбаппе на 81-й минуте. Французский форвард сам попросил покинуть поле из-за дискомфорта. По словам Арбелоа, состояние игрока остается неопределенным: "У него были проблемы. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в ближайшие дни".