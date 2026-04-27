27 Апреля 2026 10:54
В Бразилии фанаты снесли ограждение после чемпионского гола - ВИДЕО

В финале чемпионата Паулиста A3 в Бразилии матч между "Португеза Сантиста" и "Марилия" запомнился не только победой хозяев, но и хаосом после решающего гола.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Улрико Мурса" завершилась победой "Португеза Сантиста" со счетом 2:0, что принесло команде чемпионский титул.

Самый яркий эпизод произошел уже в компенсированное ко второму тайму время. На 90+2-й минуте Кайшито забил второй мяч, окончательно сняв вопросы о победителе. После этого футболисты побежали праздновать к трибунам вместе с болельщиками. Во время эмоций игрок забрался на защитное ограждение, а фанаты массово рванулись к нему. Конструкция не выдержала нагрузки и рухнула прямо во время празднования.

На стадионе возникли тревожные моменты, однако, по предварительной информации, никто не пострадал. После короткой паузы встреча была продолжена в обычном режиме, а хозяева официально оформили чемпионство. Эпизод быстро разлетелся по соцсетям и стал одним из самых обсуждаемых моментов бразильского футбольного уикенда.

